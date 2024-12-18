Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u iki golle geçti

Haber Merkezi
Türkiye Kupası 5. tur maçında Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Ümraniye Stadı'nda oynanan maçı Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı.
KARAGÜMRÜK, DEPLASMANDA KAZANDI
Karagümrük'e turu getiren golleri; 55 ve 63. dakikalarda Ahmet Sivri kaydetti. Ümraniye'nin golü 10. dakikada Benny'den geldi.
Ümraniyespor'da Furkan Apaydın, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
FATİH KARAGÜMRÜK, GRUPLARA KALDI
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdıran taraf oldu.
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