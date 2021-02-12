Utku: Penaltıyı kimin nereye atacağını su şişesine yazdık

Penaltılara giden Konyaspor-Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla takımını yarı finale taşıyan Utku Yuvakuran, karşılaşmanın ardından 'su şişesi' itirafında bulundu.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren müsabakada rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale çıktı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan kaleci Utku Yuvakuran, "Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Bu zorlu süreçte üst üste maçların arkasından 120 dakika oynamak kolay değil. Bir sonraki rakibimiz Başakşehir. İnşallah oraya kadar kazanarak gideriz." dedi.

"KİMİN NEREYE ATACAĞINI YAZDILAR"

"Maçtan önce penaltılara giderse diye hocalarımızla konuştuk. Bütün penaltı atan oyuncuları analiz ettik." diyen Yuvakuran, bir muhabirin 'Su şişesi üzerinde not vardı' demesi üzerine, "Su şişesine kimin nereye attığını yazdılar." cevabını verdi.