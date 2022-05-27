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    Vali Salih Ayhan: O kupa Sivas'a gelecek demiştik

    Sivas Valiliği görevinden sonra önceki hafta Şanlıurfa’ya atanan Salih Ayhan, Sivasspor'un kupa zaferini sosyal medyadan kutladı.
    • 27.05.2022 - 02:14
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    Vali Salih Ayhan: O kupa Sivas'a gelecek demiştik

    Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile mücadele eden Demir Grup Sivasspor, karşılaşmayı 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu. Sivasspor’un kupayı müzesine götürmesi kentte büyük bir sevinç yaşatırken önceki hafta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şanlıurfa’ya atanan ilin eski Valisi Salih Ayhan da sevincini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

    Vali Ayhan, Yiğidoların sevincine ortak oldu

    Sivas’ta görev yaptığı süre boyunca spora ne kadar büyük bir önem verdiğini Şanlıurfa’da göreve geldiği ilk gün yaptığı açıklamayla da bir kez daha gösteren Vali Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yiğidoların sevincine ortak oldu.

    Vali Salih Ayhan: O kupa Sivas a gelecek demiştik #1

    Vali Ayhan yaptığı paylaşımda, “Yiğidoların tek yürek olduğunda nereleri başarabileceğini bir kez daha gösteren tüm hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Teşekkürler Rıza Çalımbay, teşekkürler Sivasspor. O kupa Sivas’a gelecek demiştik” ifadelerini kullanarak Sivasspor’un kupa töreninden kısa bir video paylaştı.

    Vali Salih Ayhan: O kupa Sivas a gelecek demiştik #2


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