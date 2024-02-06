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Türkiye Kupası



VAR uyardı! Galatasaray penaltılar kazandı

VAR uyardı! Galatasaray penaltılar kazandı Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turu maçında Bandırmaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadele VAR kontrolü sonrasında iki penaltı kazandı. Galatasaray'da topun başına gelen Halil Dervişoğlu ve Tete ağları havalandırmayı başardı.