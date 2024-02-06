VAR uyardı! Galatasaray penaltılar kazandı

Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Süper Lig takımı Galatasaray ile 1. Lig ekibi Bandırmaspor kozlarını paylaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısında ev sahibi takım sarı-kırmızılılar, iki penaltı kazandı.
Topun başına geçen Halil Dervişoğlu ve Tete gol atmayı başardı.
Zaha yerde kaldı, penaltı kararı çıktı
Maçın 31. dakikasında ceza alanında topla buluşan Wilfried Zaha, kaleci Akın Alkan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi.
Önce 'devam' kararı veren Muhammet Ali Metoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Halil Dervişoğlu, maçın 36. dakikasında penaltı atışını gole çevirerek skoru 2-0'a getirdi.
Galatasaray, ikinci kez penaltı kazandı
Öte yandan maçın 38. dakikasında Tete'nin vuruşu savunmadan geri döndü.
Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti ve penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada topun başına geçen Tete, durumu 3-0'a getirdi.
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)
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