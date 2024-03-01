Victor Nelsson: Bizim için kötü bir hafta oldu Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, Fatih Karagümrük'e kaybedilen Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Victor Nelsson, "Önce Avrupa'ya, şimdi de kupaya veda ettik. Üzgünüz. Bizim için kötü bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Yarın yüzde yüzümüze tekrardan geçeriz. Takımımız da tekrardan hazır olur. Şu anda canımız acıyor tabii ki" dedi.

"Önümüzdeki maçta daha cesur olmamız gerekiyor"

25 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, "Önümüzdeki maçta daha cesur olmamız gerekiyor. Kazanma mantalitesinin aklımızdan çıkmaması gerekiyor. Bugün bunu yapamadık fakat önümüzdeki maçta bütün eforumuzu verip o şekilde sarılmamız gerekiyor maça" ifadelerini kullandı.