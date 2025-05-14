Victor Osimhen: Çok büyük bir karar almam gerekiyor

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Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan maçı Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen attı.

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Victor Osimhen, Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"PAZAR GÜNÜ DE 5. YILDIZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Victor Osimhen ilk olarak şu açıklamayı yaptı:

Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Türkiye'de en çok gol atan yabancı futbolcu olmasının hatırlatılması üzerine Osimhen, şunları dedi:

Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim.

"KARARIMI SEZON SONUNDA ALACAĞIM"

Taraftarların yönetime transfer çağrısıyla ilgili açıklama yapan Osimhen, şunları dedi: