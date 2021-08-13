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    Yarı finalde deplasman golü kuralı uygulanmayacak

    Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunda yarı finalin çift maç eleme usulüne göre oynanacağını ve deplasman golü kuralının uygulanmayacağını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 17:17
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    Yarı finalde deplasman golü kuralı uygulanmayacak

    Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nda kural değişikliğiyle ilgili bir açıklama geldi.

    Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun 10 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün kabulüne karar verildiği belirtildi.

    YARI FİNALDE DEPLASMAN KURALI YOK

    Yeni statüye göre, daha önce tek müsabaka üzerinden oynanan yarı final, çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

    Ayrıca yarı finalde deplasman golü kuralı da uygulanmayacak.

    Yarı finalde deplasman golü kuralı uygulanmayacak #1

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