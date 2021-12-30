Yeni Malatyaspor, Kupa'da Bandırmaspor'a elendi

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası 5. Turu’nda sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, 5. turda kupaya veda etmiş oldu.