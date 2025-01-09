Youssef En-Nesyri bu sezon 12. kez ağları sarstı

İHA

Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaştı ve rakibini 3-0'lık skorla yendi.

Sarı-lacivertlilerin ilk golü Youssef En-Nesyri'den geldi.

KAFAYLA GOLÜ BULDU

Mücadelenin 2. dakikasında savunma arkasına atılan topa topa hareketlenen Cenk Tosun'un ortasında En-Nesyri kafayla topu filelere gönderdi.

GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Süper Lig'de son 3 maçta 5 gol kaydeden Faslı forvet gollerine bu maçta da devam etti.

Ligde 8 golü bulunan Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 gollük katkı sağladı.

Türkiye Kupası'nda da çıktığı ilk maçta fileleri havalandıran En-Nesyri, bu sezon tüm kulvarlarda 12. kez gol sevinci yaşadı.

62 DAKİKA SAHADA KALDI

27 yaşındaki forvet Kasımpaşa karşısında 62. dakikada yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.