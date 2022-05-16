Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Sivasspor finalde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Peki, Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

En az Süper Lig kadar önemli olan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Kıran kırana geçen kupa maçlarında favori olan Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Kayserispor'a elendi.

Diğer bir takım Demir Grup Sivasspor ise Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.

Sivasspor finalde Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, maçın detayları merak edilmeye başladı.

Futbolseverler, "Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı..

Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde oynanan yarı final ikinci maçları sonucunda Trabzonspor'u eleyen Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor'u eleyen Demir Grup Sivasspor finalde eşleşti.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.