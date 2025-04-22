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Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray'ın yıldız hücum oyuncusu Yunus Akgün, maçın ardından konuştu.

"HER MAÇA FİNAL OLARAK BAKIYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Yunus şunları dedi:

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İyi mücadele ettik. Güzel bir sonuçla finale kaldık. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. İki kupayı da istiyoruz. Finale çıktık, son bir maç kaldı. Sadece saha içinde kalmak istiyoruz. Yükselen bir performansımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Her maça final olarak bakıyoruz. İnşallah böyle devam edip iki kupayı almak istiyoruz."

Yükselişlerini değerlendiren Yunus, "Fenerbahçe galibiyeti, güzel oyunla birlikte gelmesi bizi yukarıya çekti. Şimdi her maç final. İnşallah böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"ABDÜLKERİM AĞABEY ÜZÜLÜYOR"

Abdülkerim Bardakcı'nın tribünlerden tepki görmesiyle ilgili olarak Yunus şu sözleriyle konuşmasını noktaladı: