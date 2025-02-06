Yusuf Demir, Boluspor karşısında yıldızlaştı

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Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR DEPLASMANDI"

Yusuf Demir, sözlerine şöyle başladı:

Zor bir deplasmandı. Kar yağdı, zemin iyi değildi ama önemli bir 3 puan aldık. Kendim ve takım adına çok mutluyum.

"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"

1 gol, 2 asistlik performansı için gelen soruya cevap veren Yusuf Demir, şu yanıtı verdi:

Biz her gün antrenmanda, maçta, Okan Hoca'nın bize verdiği sürede en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün 1 gol, 2 asist yaptım. İnşallah devamı gelir.

1 GOL VE 2 ASİSTLE OYNADI

Galatasaray'ın Boluspor ile oynadığı maçta takımının üçüncü golünü atan Yusuf Demir, Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu'nun gollerinde de asisti yapan futbolcu oldu.