Yusuf Demir, Boluspor karşısında yıldızlaştı

Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-1'lik skorla Galatasaray oldu.
Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"ZOR BİR DEPLASMANDI"
Yusuf Demir, sözlerine şöyle başladı:
Zor bir deplasmandı. Kar yağdı, zemin iyi değildi ama önemli bir 3 puan aldık. Kendim ve takım adına çok mutluyum.
"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"
1 gol, 2 asistlik performansı için gelen soruya cevap veren Yusuf Demir, şu yanıtı verdi:
Biz her gün antrenmanda, maçta, Okan Hoca'nın bize verdiği sürede en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün 1 gol, 2 asist yaptım. İnşallah devamı gelir.
1 GOL VE 2 ASİSTLE OYNADI
Galatasaray'ın Boluspor ile oynadığı maçta takımının üçüncü golünü atan Yusuf Demir, Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu'nun gollerinde de asisti yapan futbolcu oldu.
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