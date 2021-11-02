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- Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimi yapıldı
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 16:49
- Güncelleme : 02.11.2021 - 17:26
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirildi.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine; TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.
4'üncü Eleme Turu'nda; Spor Toto Süper Lig'den Hatayspor, Alanyaspor, Rizespor. Gaziantep FK, Göztepe, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Fatih Karagümrük, 3'üncü Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen Giresunspor ve 3'üncü Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulü ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde yapılacak.
4. TUR EŞLEŞMELERİ
- Adanaspor - Kocaelispor
- Adana Demirspor - Serik Belediyespor
- Gaziantep FK - Sakaryaspor
- Antalyaspor - Amed Sportif Faaliyetler
- Boluspor - 52 Orduspor FK
- Göztepe - Kahta 02
- Fatih Karagümrük - Sarıyer
- Gençlerbirliği - Mardin 1969
- Rizespor - Ankaraspor
- Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon
- Alanyaspor - Osmaniyespor FK
- Altay - Manisa FK
- MKE Ankaragücü - Nazilli Belediyespor
- Giresunspor - Ankara Demirspor
- Denizlispor - Ağrı 1970
- Başakşehir - Bodrumspor
- Bursaspor - Kırşehir Belediyespor
- Yeni Malatyaspor - Akhisarspor
- Kasımpaşa - Alanya Kestelspor
- Altınordu - 68 Aksaray Belediyespor
- İstanbulspor - Afyonspor
- Hatayspor - Eyüpspor
- Bandırmaspor - Şanlıurfaspor
- Ümraniyespor - Arnavutköy Belediye Gençlikspor
- Kayserispor - Iğdır FK
- Konyaspor - Silahtaroğlu Vanspor FK
- Samsunspor - Uşakspor