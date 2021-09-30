Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK 3.eleme çekilişi hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK 3.eleme çekilişi hangi kanalda?

TFF'den yapılan açıklama ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tarihi belli oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK 3.eleme turu kura çekilişi hangi kanalda?

Türkiye'nin dört bir yanında naklen ve şifresiz maç keyfinin yaşanacağı Ziraat Türkiye Kupası maratonunda 2. tur maçları sürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda, üçüncü tur için zaman geldi çattı. TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi için ayrıntıları paylaştı.

Tur atlayan takımlar, 3. eleme turunda karşılaştıkları rakipleri ile mücadele edecek. Bu noktada Ziraat Türkiye Kupası kura çekimini takip etmek isteyenler, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle ekranını araştırıyor.

Peki Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ziraat Türkiye Kupası ZTK 3.eleme turu kura çekilişi canlı izle ekranı ve tüm bilgiler…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi detaylarını açıkladı. ZTK 3. eleme turu kura çekimi, 1 Ekim Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Kura, Orhan Saka Konferans Salonunda saat 15.00'te çekilmeye başlayacak. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşecek olan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Tören A Spor tarafından canlı olarak aktarılacak.

Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketi nedeniyle ZTK'ya katılmayacak GMG Kastamonuspor, kura çekiminde yer almayacak.

Üçüncü Eleme Turu'na Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak olan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılacak.