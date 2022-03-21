Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak 2022?

Ziraat Türkiye Kupası'nda artık son viraja girilirken, yarı final karşılaşmalarına çıkacak takımlar ve zaman belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Süper Lig'de nefes kesen mücadeleler devam ederken, takımlar bir yandan ise Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı.

Elemleri geçen ve yarı finale kadar yükselen takımlar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaya bir adım daha yaklaştı.

Maçların oynanacağı zamanlar ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi site üzerinden duyuruldu.

Maçları kaçırmak istemeyenler, "Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

19 ve 20 Nisan'da oynanacak maçların programı şöyle:

19 Nisan Salı:

20:30 | Trabzonspor - Yukatel Kayserispor

20 Nisan Çarşamba:

20:30 | Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar eşleşmeler tek maç eleme usulüyle oynanırken yarı final iki ayaklı oynanacak.

Rövanşlı oynanacak iki ayaklı turun ardından finale kalan iki takım kupa mücadelesi verecek. Türkiye Kupası'nda rövanşlar ise 10 Mayıs'ta oynanacak.