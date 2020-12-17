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Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir son 16'da
Başakşehir, Türkiye Kupası 5. tur maçında Turgutluspor'u 7-0 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.
- AA
- 17.12.2020 - 20:47
- Güncelleme : 17.12.2020 - 20:59
Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Başakşehir, Türkiye Kupası'na fırtına gibi bir başlangıç yaptı.
Sahasında Turgutluspor'u konuk eden turuncu-lacivertliler, mücadeleyi 7-0 kazandı.
GULBRANDSEN HAT-TRICK YAPTI
Başakşehir'in golleri; 5. dakikada Aleksic, 58. dakikada Demba Ba, 65. dakikada Kerim Frei, 70. dakikada Chadli, 79., 83. ve 90+2. dakikalarda Gulbrandsen'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı. 2. Lig Beyaz Grup takımı Turgutluspor ise turnuvaya veda etti.
Bu sezon ligde 2 kez 5 gollü galibiyet alan Başakşehir, 2020/2021'de ilk kez 7 golle bir maçı kazandı.