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    Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir son 16'da

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir son 16'da

    Başakşehir, Türkiye Kupası 5. tur maçında Turgutluspor'u 7-0 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.
    • AA
    • 17.12.2020 - 20:47
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 20:59
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    Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Başakşehir, Türkiye Kupası'na fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

    Sahasında Turgutluspor'u konuk eden turuncu-lacivertliler, mücadeleyi 7-0 kazandı.

    Ziraat Türkiye Kupası nda Başakşehir son 16 da #1

    GULBRANDSEN HAT-TRICK YAPTI

    Başakşehir'in golleri; 5. dakikada Aleksic, 58. dakikada Demba Ba, 65. dakikada Kerim Frei, 70. dakikada Chadli, 79., 83. ve 90+2. dakikalarda Gulbrandsen'den geldi.

    Ziraat Türkiye Kupası nda Başakşehir son 16 da #2

    Bu sonuçla birlikte Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı. 2. Lig Beyaz Grup takımı Turgutluspor ise turnuvaya veda etti.

    Bu sezon ligde 2 kez 5 gollü galibiyet alan Başakşehir, 2020/2021'de ilk kez 7 golle bir maçı kazandı.

    Ziraat Türkiye Kupası nda Başakşehir son 16 da #3

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