Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir son 16'da

Başakşehir, Türkiye Kupası 5. tur maçında Turgutluspor'u 7-0 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Başakşehir, Türkiye Kupası'na fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Sahasında Turgutluspor'u konuk eden turuncu-lacivertliler, mücadeleyi 7-0 kazandı.

GULBRANDSEN HAT-TRICK YAPTI

Başakşehir'in golleri; 5. dakikada Aleksic, 58. dakikada Demba Ba, 65. dakikada Kerim Frei, 70. dakikada Chadli, 79., 83. ve 90+2. dakikalarda Gulbrandsen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı. 2. Lig Beyaz Grup takımı Turgutluspor ise turnuvaya veda etti.

Bu sezon ligde 2 kez 5 gollü galibiyet alan Başakşehir, 2020/2021'de ilk kez 7 golle bir maçı kazandı.