Petrol
92.58
0.23%
Euro
18.1799
0.03%
Dolar
18.5916
-0.02%
Altın
973.28
0.09%
Borsa
3880
1.01%
Bitcoin
361.344
-0.88%
BTXN Coin
9.46
1.28%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Açık 14 C

    Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atlayan takımlar

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da oynanan karşılaşmalarda 20 takım daha adını bir üst tura yazdırdı. İşte sonuçlar..
    • 20.10.2022 - 01:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atlayan takımlar

    Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur heyecanı sürüyor.

    Dün başlayan bu turda dün 20 mücadele tamamlanırken, rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı.

    3. turda bugün 6 karşılaşma oynanacak.

    İHA'nın aktardığına göre; kupada dün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

    Vanspor FK: 2 - 23 Elazığ FK: 3

    Kırklarelispor: 2 - 52 Orduspor FK: 0

    Uşak Spor: 4 - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2

    Altınordu: 5 - Sapanca Gençlikspor: 0

    Şanlıurfaspor: 3 - Karaman FK: 0

    Bucaspor 1928: 3 - Artvin Hopaspor: 0

    Balıkesirspor: 0 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 1

    Nazilli Belediyespor: 2 - Arnavutköy Belediyesi: 1

    Göztepe: 2 - Karaköprü Belediyespor: 0

    Adanaspor: 1 - Orduspor 1967: 0

    Denizlispor: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1

    Çorum FK: 2 - Esenler Erokspor: 2 (3-4 pen.)

    Ankara Keçiörengücü: 4 - Diyarbekirspor: 1

    Kırşehir Futbol: 1 - İskenderunspor: 0

    24Erzincanspor: 0 - Belediye Kütahyaspor: 1

    Etimesgut Belediyespor: 2 - 68 Aksaray Belediyespor: 0

    Boluspor: 1 - Fethiyespor: 0

    Samsunspor: 3 - Muş 1984 Muşspor: 0

    Hatayspor: 0 - Düzcespor: 2

    Galatasaray: 7 - GMG Kastamonuspor: 0


    Bayrampaşa'da emekleyerek cep telefonu çalan hırsız kamerada
    3. Sayfa

    Bayrampaşa'da emekleyerek cep telefonu çalan hırsız kamerada

    2022 Arabuluculuk sınavı başvuruları başladı mı? Arabuluculuk sınavı ne zaman?
    Eğitim

    2022 Arabuluculuk sınavı başvuruları başladı mı? Arabuluculuk sınavı ne zaman?

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Advertorial

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir