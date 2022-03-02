Ziya Erdal: Volkan hoca futbolcumuza küfretti

Türkiye Kupası çeyrek final maçında tur atlayan Sivaspor'un oyuncusu Ziya Erdal, Karabükspor hocası Volkan Demirel'in takım arkadaşı Kerem Atakan'a küfrettiğini söyledi.

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 1-0 kazandı.

Sivasspor'a turu getiren golü 69. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

Sivasspor oyuncusu Ziya Erdal, yarı finale çıktıkları maç sonrası teknik direktör Volkan Demirel'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"RAKİP TAKIM HOCASI, OYUNCUMUZA KÜFRETTİ"

Ziya Erdal yaptığı açıklamada, "Maçın sonunda tatsız olaylar yaşandı. Rakip takım hocası(Volkan Demirel), bizim 20 yaşındaki oyuncumuz Kerem Atakan'a küfretti. Hocanın, hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Yakışık almadı. Maçın sonunda rakip takım hocası, bizim milli takım oyuncusuna küfür edemez. Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş." dedi.

"POZİSYON VERMEDİK"

Deneyimli futbolcu ayrıca, "Bu lig maçından farklıydı, Karagümrük ile iki lig maçı oynadık. Dikkatli oynamamız gerekiyordu. Bunun bilinciyle sahaya çıktık, ilk yarı iki tane net pozisyondan yararlanamadık. İkinci yarı da golü bulduk ve skoru tutmasını bildik. Yanılmıyorsam son dakikalarda bir pozisyon verdik, onun dışında da pozisyon vermedik." ifadelerini kullandı.

ÇALIMBAY: "VOLKAN HOCA'NIN BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINA İNANMIYORUM"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise yaptığı açıklamada, "Biz teknik direktörlere yakışmaz, hele rakip takım oyuncusu ile muhatap olmak yakışmaz. Ben Volkan Hoca'nın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum." dedi.