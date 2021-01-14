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- Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından, çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 23:11
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları, Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Alanyaspor-BB Erzurumspor maçlarıyla sona erdi.
Alanyaspor, Erzurumspor'u 4-1 mağlup ederken, Fenerbahçe rakibi Kasımpaşa'yı Samatta'nın tek golüyle eledi.
Oynanan son maçlarla birlikte çeyrek finale kalan takımların tamamı belli olurken, Fenerbahçe ve Galatasaray, seri başı olamadı.
SERİ BAŞI TAKIMLAR
Başakşehir
Beşiktaş
Sivasspor
Alanyaspor
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
Fenerbahçe
Galatasaray
Antalyaspor
Konyaspor
KURA ÇEKİMİ CUMA 14:30 YAPILACAK
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimi saat 14.30'da başlayacak.