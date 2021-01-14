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    Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

    Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından, çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 23:11
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları, Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Alanyaspor-BB Erzurumspor maçlarıyla sona erdi.

    Alanyaspor, Erzurumspor'u 4-1 mağlup ederken, Fenerbahçe rakibi Kasımpaşa'yı Samatta'nın tek golüyle eledi.

    Oynanan son maçlarla birlikte çeyrek finale kalan takımların tamamı belli olurken, Fenerbahçe ve Galatasaray, seri başı olamadı.

    Türkiye Kupası nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu #1

    SERİ BAŞI TAKIMLAR

    Başakşehir

    Beşiktaş

    Sivasspor

    Alanyaspor

    Türkiye Kupası nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu #2

    SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

    Fenerbahçe

    Galatasaray

    Antalyaspor

    Konyaspor

    Türkiye Kupası nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu #3

    KURA ÇEKİMİ CUMA 14:30 YAPILACAK

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimi saat 14.30'da başlayacak.

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