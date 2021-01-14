Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından, çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları, Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Alanyaspor-BB Erzurumspor maçlarıyla sona erdi.

Alanyaspor, Erzurumspor'u 4-1 mağlup ederken, Fenerbahçe rakibi Kasımpaşa'yı Samatta'nın tek golüyle eledi.

Oynanan son maçlarla birlikte çeyrek finale kalan takımların tamamı belli olurken, Fenerbahçe ve Galatasaray, seri başı olamadı.

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Başakşehir

Beşiktaş

Sivasspor

Alanyaspor





SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Fenerbahçe

Galatasaray

Antalyaspor

Konyaspor





KURA ÇEKİMİ CUMA 14:30 YAPILACAK

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'ndaki kura çekimi saat 14.30'da başlayacak.