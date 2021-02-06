Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası rekorlarla başladı

Ataköy Atletizm Salonu'nunda düzenlenen ve 7 Şubat Pazar günü sona erecek organizasyonda ilk gün geride kalırken, şampiyonada çeşitli dereceler de elde edildi.

Şampiyona, 13 Şubat'ta düzenlenecek olan Balkan 20 Yaş Altı ve 20 Şubat'ta organize edilecek Balkan Büyükler Salon Atletizm şampiyonaları için seçme niteliği taşıyor.

İLK GÜNDE İKİ REKOR KIRILDI

400 metrede Berke Akçam, 3 bin metrede ise Devrim Kazan, 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün geride kalırken, milli sporcular Berke Akçam ve Devrim Kazan, Türkiye rekoru kırdı.

Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, bu yıl geçen sene yaşamını yitiren Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Selahattin Yıldız'ın anısına düzenleniyor.

ORGANİZASYON SEÇME NİTELİĞİ TAŞIYOR

Şampiyona, 13 Şubat'ta düzenlenecek Balkan 20 Yaş Altı ve 20 Şubat'ta organize edilecek Balkan Büyükler Salon Atletizm şampiyonaları için seçme niteliği taşıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, asıl branşı 400 metre engelli olan Berke Akçam, salonda yarıştığı 400 metrede en iyi derecesini 47.32'den 46.99'a indirerek kariyerine bir Türkiye rekoru daha ekledi.

Berke, böylece Batuhan Altıntaş'a ait 47.10'luk 20 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirirken, tüm zamanlarda Yavuz Can, Batuhan Altıntaş ve Ali Ekber Kayaş'tan sonra salonda 47 saniyenin altında derece yapabilen dördüncü Türk atlet oldu.

3 bin metre mücadelesinde üçüncü olan milli sporcu Devrim Kazan, salondaki 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırmayı başardı. Devrim, 8:07.04'lük derecesiyle Süleyman Bekmezci'ye ait 7 yıllık 20 yaş altı Türkiye rekorunu yarım saniye geliştirdi.