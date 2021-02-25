7. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası'nda 23 yaşındaki Tutku Yılmaz 4,41'lik atlayışıyla, sırıkla atlama büyük kadınlar rekoru 1 santimetre geliştirdi.

İstanbul’da düzenlenen 7. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası organizasyonunda genel klasman rekabetleri sona erdi.

Organizasyonu erkeklerde Enes Talha Şenses ve Metin Doğu, kadınlarda Mesure Tutku Yılmaz birinci bitirdi

7. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası'nı erkeklerde Enes Talha Şenses ve Metin Doğu, kadınlarda da Mesure Tutku Yılmaz şampiyon tamamladı.

YENİ BİR REKOR KIRILDI

Kadınlarda 4,41'lik atlayış yapan Mesure Tutku Yılmaz, sırıkla atlama büyük kadınlar ve 23 yaş altı rekorunu bir santimetre geliştirerek zirvede yer aldı.

Yarışmalarda puan tablosuna göre ilk 10 sırayı alan sporculara para ödülü, ilk üçe girenlere ise kupa verildi.

Tutku Yılmaz sırıkla atlama büyük kadınlar rekorunu geliştirdi VİDEO