Tuzlaspor'da Ali Tandoğan dönemi bitti

Tuzlaspor teknik direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un Teknik Direktörü Ali Tandoğan, yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı takımdan ayrıldığını açıkladı.

"TÜM OYUNCU KARDEŞLERİME VE ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Ali Tandoğan'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız fikir ayrılıklarından kaynaklı Tuzlaspor kulübüyle anlaşarak ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Tüm oyuncu kardeşlerime ve çalışanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Tandoğan, Tuzlaspor ile oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.