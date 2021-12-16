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    Tuzlaspor’un Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

    Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 16 Aralık Perşembe günü saat 13.00’te Tuzlaspor’un TUZLA Token’ını arz edecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 13:18
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    Tuzlaspor’un Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

    Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, TUZLA Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan taraftar token TUZLA Token’ın ön satışı, 12 ay kilitli ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen’de gerçekleştirilecektir.

    Kemal Cenk Erdem: “Futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye devam edeceğiz.”

    Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Tuzlaspor ile TUZLA Token’ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Tuzlaspor taraftarlarının ve Tuzlaspor Kulübü’nün taraftar token’lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz.”

    Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

    2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin’ini sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

     

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