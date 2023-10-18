Üç büyüklerden İsrail saldırısına tepki! "Şiddetle kınıyoruz" İsrail, dün Gazze’deki Baptist Hastanesi’ni bombaladı. 500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği korkunç saldırı sonrası gelen tepkiler büyüyor. Süper Lig’in 3 büyük takımı, sosyal medya hesaplarından Filistin’e desteklerini iletti.

ensonhaber.com

Dün Gazze'de yaşanan korkunç olayda İsrail tarafından bombalanan Baptist Hastanesi, en az 500 kişinin hayatını kaybettiği korkunç bir saldırıya sebep oldu.

Türkiye'nin Süper Lig'in 3 büyük takımı, sosyal medya hesapları üzerinden Filistin'e desteklerini iletti ve Baptist Hastanesi’ne yapılan saldırıyı kınadı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunarak, sivillerin hedef alınmasını ve hastanelerin bombalanmasını sert bir dille eleştirdi.

Bu üç büyük spor kulübü, Filistin halkına dayanışma ve destek mesajları gönderdi.

İşte üç büyüklerin tepkileri...