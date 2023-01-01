UEFA, Arda Güler'i yıldız adayları arasında gösterdi

UEFA, yeni yılda Avrupa futbolunu kasıp kavurma potansiyeline sahip oyuncuları derledi. Listede Türkiye'den Arda Güler de yer aldı.

UEFA muhabir, gazeteci ve editörlerinin seçimini yaptığı ve yeni yıla damga vurma potansiyeli olan oyuncuları listeledi. Listede 40 isim yer aldı.

Türkiye'den listeye giren isim ise Fenerbahçe'nin genç milli futbolcusu Arda Güler oldu.

'Türk Messi' lakabını öne çıkaran UEFA, Arda hakkında değerlendirmede bulundu.

Türk Messi

Arda için "Top sürme kabiliyeti ve savunmayı delen pasları nedeniyle 'Türk Messi' lakabı takılan Arda, geçen sezon Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkati çeken Arda, 2008'den bu yana Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giyen en genç oyuncu olmayı da başardı." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe bonservisini aldı

Fenerbahçe, genç oyuncunun bonservisini Gençlerbirliği'nden almıştı. Geçen aylarda yapılan anlaşmaya göre, sarı-lacivertliler, oyuncunun Gençlerbirliği'nde bulunan yüzde 20'lik sonraki satıştan pay hakkı için 2.5 milyon euro ödemeyi kabul etmişti.

Fenerbahçe ayrıca, Ankara ekibine kiralamak istediği oyuncular için kolaylık sağlama konusunda da anlaşmaya varmıştı.

Bu sezon 13 maçta forma giydi

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 13 maça çıkan Arda Güler, bunların 5'inde Süper Lig'de oynadı.

AA'nın haberine göre genç oyuncu, toplam 32 dakika süre almasına karşın 2 gol kaydetti.

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