UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci haftanın maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe yenilirken Galatasaray ise berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci maçlar tamamlandı. Birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olan haftanın ikinci maçlarında temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Olympiakos'a mağlup olurken, Galatasaray ise Marsilya deplasmanında bir puanla döndü.

Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarla birlikte alınan sonuçlar şöyle:

LYON RAHAT KAZANDI

A Grubu'nda Sparta Prag, Glasgow Rangers'ı tek golle geçerken, sahasında Brondby'i ağırlayan Olympique Lyon ise 3-0'lık skorla ikide iki yaptı.

PSV EINDHOVEN LİDERLİĞE OTURDU

B Grubu'nda Real Sociedad ile Monaco sahadan 1-1'lik skorla ayrılırken, Strum Graz deplasmanına giden PSV Eindhoven 1-4'lik skorla liderliğe oturdu.





LEICHESTER CITY'NİN GALİBİYET HASRETİ DEVAM EDİYOR

C Grubu'nda Legia Varşova'nın konuğu olan İngiliz ekibi Leichester City 1-0'lık yenilgiyle galibiyet hasretini sürdürürken, çekişmeli geçen Napoli, Spartak Moskova karşılaşmasında gülen taraf 2-3'lik galibiyetle Spartak Moskova oldu.





OLYMPIAKOS FENERBAHÇEYE ACIMADI

D Grubu'nda Antwerp'in sahasında 0-1 yenen Frankfurt ikinci sıraya yükselirken, temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Olympiakos'a 0-3 yenilerek üçüncü sırada yer aldı.





GALATASARAY İLE MARSILYA PUANLARI PAYLAŞTI

E Grubu'nda Lazio, sahasında Lokomotiv Moskova'yı 2-0'lık skorla rahat geçerken, temsilcimiz Galatasaray ile Marsilya'nın karşılaşması golsüz tamamlandı.

BRAGA GALİBİYETLE TANIŞTI

F Grubu'nda Ludogorets'i 0-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini alan Kızılyıldız liderliğini korurken, sahasında Midtjylland 3-1 yenen Braga galibiyetle tanıştı.





CELTIC HEZİMETE UĞRADI

G Grubu'nda Ferencvaros'a konuk olan Real Betis 1-3 yenerek galibiyet serisi yakalarken, Bayer Leverkursen, deplasmanda Celtic'i 0-4'lık skorla hezimete uğrattı.





WEST HAM'IN UNITED'IN YENİLMEZLİĞİ SÜRÜYOR

H Grubu'nda Genk deplasmanında 0-3'lık sonuçla üç puanı alan taraf Dinamo Zagreb olurken, sahasında Rapid Wien'i 2-0 yenen West Ham yenilmezliğini sürdürdü.



