UEFA Başkanı Ceferin: İstanbul'da final seyircili olacak gibi çalışıyoruz

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali için konuştu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs gölgesinde geçen 2020'yi değerlendirdi ve İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali için de açıklamalarda bulundu.

Ceferin, "30-40 kere teste girdim. Çok fazla uyumadım, gece gündüz çalışmak zorundaydık. Hükümetlerle görüşmeler ypatık, futboldan çok sağlık meselelerine odaklandık.





"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN AŞININ ETKİSİNE BAĞLI"

Gelecek yıl ne olacağı konusunda şu anda bir şey söylemek için erken. Öncelikle aşının ne kadar hızlı etki göstereceğini öğrenmemiz lazım. Biz Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatacakmışız gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde mevcut format, en az 2024'e kadar sürecek.





"DEVLER LİGİ'NDE İLGİNÇ BİR SİSTEM DÜŞÜNÜYORUZ"

2024'ten sonra değişiklikler olabilir. Hafta sonu oynamak istemiyoruz çünkü yerel liglerin değerinin düşmesini doğru bulmuyoruz. Ancak biraz daha farklı, daha ilginç bir sistem düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali şu anda olduğu kadar gerçekçi olacak.





AVRUPA SÜPER LİGİ

Avrupa Süper Ligi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in son 30 yıldır rüyası. Daha ben futbolda yoktum o bunu düşündüğünde. Barcelona'nın iki başkan adayı da bu fikirle ilgili konuştu. Bayern Münih, Juventus ve İngiliz kulüpleri ise buna karşı. Bu bir fikir ancak futbolda kendilerinden başka kimseyi düşünmeyenlerin fikri. Futbolun yarınını değil, bugünü düşünenlerin fikri." ifadelerini kullandı.