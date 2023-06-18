UEFA Başkanı Ceferin’den Suudi Arabistan’ın transfer stratejisi hakkında uyarı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan takımlarının son dönemde yüksek ücretler ödeyerek yaptıkları transfer stratejilerinin hata olduğunu belirtti.

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Çin'in ardından bu sefer Suudi Arabistan futbola yatırım konusunda ciddi bir atağa kalktı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan ekiplerinin fahiş fiyatlarla yaptıkları transferler hakkında eleştiri getirdi.

Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema başta olmak üzere birçok yıldız futbolcu Suudi Arabistan liginin yolunu tutmuştu.

"Altyapıya yatırım yapın"

Hollanda basınına konuşan Ceferin, son dönemde Avrupa'dan Orta Doğu'ya oyuncu göçü olması hakkında çekincesinin olmadığını belirtirken şunları söyledi:

Akademilere yatırım yapmalı, antrenör getirmeli ve kendi oyuncularını geliştirmeliler.

"Çin'de aynı hatayı yapmıştı"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin bir dönem Çin'inde bu hatayı yaptığını belirterek şöyle devam etti: