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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günleri oynanan maçlar bitti.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 00:45
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 01:16
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında salı günündeki maçlar tamamlandı.

    PSG 2 MANCHESTER CITY 1

    A Grubu'nda Messi'li PSG, Guardiola'lı Manchester City'yi Idrıssa Gueye ve Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    LEIPZIG 1 CLUB BRUGGE 2

    Grubun diğer karşılaşmasında da Club Brugge'a 1-2 yenilen Alman temsilcisi Leipzig son sırada bulunuyor.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    PORTO 1 LIVERPOOL 5

    B Grubu'nda Portekiz temsilcisi Porto, Liverpool'a 1-5'lik skorla yenilerek hezimete uğradı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    MILAN 1 ATLETICO MADRID 2

    Grubun diğer karşılaşmasında Milan, Atletico Madrid'e 1-2 yenilerek puan hasretini devam ettirdi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

    BEŞİKTAŞ 0 AJAX 2

    C Grubu'nda Beşiktaş, Ajax deplasmanında 0-2 mağlup olarak puansız döndü.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #5

    BORUSSIA DORTMUND 1 SPORTING LIZBON 0

    İlk maçta temsilcimiz Beşiktaş'ı yenen Borussia Dortmund bu sefer Sporting Lizbon'u Donyell Malen'in golüyle 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #6

    SHAKHTAR DONETSK 0 INTER 0

    Öte yandan D Grubu'nda Shakhtar Donetsk İtalyan ekibi İnter ile golsüz berabere kaldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #7

    REAL MADRID 1 SHERIFF 2

    Grubun diğer karşılaşmasında ise Real Madrid, Moldova takımı Sherıff'e 1-2 yenilerek haftanın beklenmeyen skorunu aldı.

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