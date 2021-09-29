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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 00:45
- Güncelleme : 29.09.2021 - 01:16
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında salı günündeki maçlar tamamlandı.
PSG 2 MANCHESTER CITY 1
A Grubu'nda Messi'li PSG, Guardiola'lı Manchester City'yi Idrıssa Gueye ve Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
LEIPZIG 1 CLUB BRUGGE 2
Grubun diğer karşılaşmasında da Club Brugge'a 1-2 yenilen Alman temsilcisi Leipzig son sırada bulunuyor.
PORTO 1 LIVERPOOL 5
B Grubu'nda Portekiz temsilcisi Porto, Liverpool'a 1-5'lik skorla yenilerek hezimete uğradı.
MILAN 1 ATLETICO MADRID 2
Grubun diğer karşılaşmasında Milan, Atletico Madrid'e 1-2 yenilerek puan hasretini devam ettirdi.
BEŞİKTAŞ 0 AJAX 2
C Grubu'nda Beşiktaş, Ajax deplasmanında 0-2 mağlup olarak puansız döndü.
BORUSSIA DORTMUND 1 SPORTING LIZBON 0
İlk maçta temsilcimiz Beşiktaş'ı yenen Borussia Dortmund bu sefer Sporting Lizbon'u Donyell Malen'in golüyle 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti.
SHAKHTAR DONETSK 0 INTER 0
Öte yandan D Grubu'nda Shakhtar Donetsk İtalyan ekibi İnter ile golsüz berabere kaldı.
REAL MADRID 1 SHERIFF 2
Grubun diğer karşılaşmasında ise Real Madrid, Moldova takımı Sherıff'e 1-2 yenilerek haftanın beklenmeyen skorunu aldı.