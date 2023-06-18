UEFA Uluslar Ligi üçüncüsü İtalya oldu Avrupa Uluslar Ligi'nde üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya, Avrupa üçüncüsü oldu.

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Avrupa Uluslar Ligi'nde üçüncülük maçı dev bir çekişmeye sahne oldu.

Avrupa Uluslar Ligi 3.'lük maçında İtalya, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve turnuvayı 3. olarak bitirdi.

İtalya'nın gollerini 6. dakikada Federico Dimarco, 20. dakikada Davide Frattesi ve 72. dakikada Federico Chiesa'dan geldi.

Turnuvayı 4. sırada tamamlayan Hollanda'nın gollerini de 68. dakikada Steven Bergwijn ve 89. dakikada Georginio Wijnaldum'dan geldi.

Euro 2020'den sonra ilk madalya

En son EURO 2020'de şampiyonluk yaşayan İtalya 3 sene sonra ilk madalyasını kazandı.