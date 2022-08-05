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    UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği ceza belli oldu

    UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği ceza belli oldu

    UEFA, Vladimir Putin tezahüratlarından dolayı Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2022 - 19:57
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 19:59
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    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında yediği gol ile 2-1 mağlup olarak Devler Ligi umudunu yitirdi.

    Putin tezahüratı yapıldı

    Ancak skordan çok maçın önüne geçen başka bir olay yaşandı. Fenerbahçe taraftarı, yenilen golün ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını tezahürat yapmıştı.

    Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından 'Vladimir Putin' tezahüratı

    UEFA soruşturma başlattı

    UEFA, yaşanan olayların ardından harekete geçti. Kurul, tezahüratlar nedeniyle sarı-lacivertli ekibe soruşturma başlattı.

    Ceza belli oldu

    UEFA, tezahüratlar nedniyle başlatılan soruşturmanın sonucunu açıkladı.

    UEFA, Dinamo Kiev maçındaki olaylar gerekçesiyle Fenerbahçe’ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin € para cezası verdi.

    UEFA nın Fenerbahçe ye verdiği ceza belli oldu #1

    UEFA nın Fenerbahçe ye verdiği ceza belli oldu #2


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