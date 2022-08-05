Haberler

Kralspor Haberleri

UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği ceza belli oldu

UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği ceza belli oldu

UEFA, Vladimir Putin tezahüratlarından dolayı Fenerbahçe'ye 1 maç kısmi seyircisiz oynama ve 50 bin euro para cezası verdiğini açıkladı.