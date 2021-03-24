Uğurcan Çakır: Çok gururluyum

Milli takımımızda Uğurcan Çakır, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımımız Hollanda'yı 4-2 mağlup ederik harika bir başlangıç yaptı.

Maçta Depay'ın penaltısında gole izin vermeyen Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrasında konuştu.

"ÇOK GURURLUYUM"

Hayalini gerçekleştirdiğini belirten Uğurcan, "Çocukluktan beri hayalini kuruyorum Milli Takımın. Bu formayı giymek onurlu bir duygu. Çok mutluyum. Çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır, Memphis Depay'ın penaltısını kurtardı-Video