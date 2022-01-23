Uğurcan Çakır: İnşallah şampiyon oluruz

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Performansı hakkında konuşan Uğurcan Çakır "Çok çalışıyorum. Fırsat da geldi, birkaç kurtarış yaptım. Önemli olan takımın kazanması. Maçtaki en güzel kurtarışım; ilk yarıda ters ayakta kaldığım bir pozisyon vardı. Zor toptu. Çarptıktan sonra topu iyi yakaladım. Güzel bir kurtarış oldu. Takım arkadaşlarıma yardım ettiğim için mutluyum." dedi.

"BENİM PERFORMASIMIN ÖNEMİ YOK"

Maçı değerlendiren Uğurcan Çakır "İlk 45 dakika kayıptı. İyi oynamadık. Galatasaray, durumu ne olursa olsun büyük camia ve içeride oynuyorlar. 45 dakika bizi zorladılar. Baskıyla beraber oynadılar. Bize iyi hazırlanmışlar belli. Geriden gelip kazanmak bizi daha fazla ateşledi, daha takım yaptı bizdi. Benim performansımın önemi yok. Biz bir aileyiz. Kazanmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

"DOĞDUĞUMDAN BERİ TRABZONSPORLUYUM"

Takımda iyi bir hava olduğunu söyleyen Uğurcan Çakır "Doğduğumdan beri Trabzonsporluyum. Çok çalıştım, çok çabaladım. 2014/15'te Trabzonspor ile profeyonel oldum. Çok çalıştım. Emeklerimin karşılığını çok şükür aldım. Daha çok çalışacağım, daha fazla mücadele edeceğim. Liderlik etmem, hocalarıma yardımcı olmam gerekiyor. Bir şehrin büyük sorumluluğu var üzerimizde. Herkes çok çalışıyor. Yeni gelen kaliteli oyuncularımız var. 2-3 pozisyonumuz var belki ama kazanarak dönüyoruz. Timo bana diyor ki, 'Herkes çok iyi arkadaş burada'. Ben de ona 'Başarımızın sırrı bu' dedi. Hocalarımız çok güzel çalışıyor. Biz çok güzel bir aileyiz. Puan farkından da bu görünüyor. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yolun sonunda şampiyonluk yaşarım." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Uğurcan Çakır son olarak "Altyapıdan çıkan ve kaptan olan biri olarak şampiyonluk istiyorum. Umarım tüm şehir güler." diyerek sözlerini noktaladı.