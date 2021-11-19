Ümit Davala: Fatih Terim TFF Başkanı olmayı düşünüyor

GS TV'deki programa katılan Ümit Davala, Fatih Terim'in TFF Başkanı olması gerektiğini söyleyerek, Terim'in de bunu düşündüğünü belirtti.

Galatasaray taraftarlarının, kulübün unutulmaz isimlerinden biri olarak gördüğü Ümit Davala, GS TV'ye konuk oldu.

Sarı kırmızılı camiaya dair değerlendirmelerde bulunan Davala, gündemi yerinden sarsan bir açıklamada yaptı.

"BEŞİKTAŞ'I 6-0 YENDİĞİMİZ YILLAR ALTIN ÇAĞIMIZDI"

Galatasaray'ın çok iyi olduğu zamanlara değinen Davala, "Beşiktaş'ı da 6-0 yendiğimiz bir yıl vardı hatırlamıyorum. Altın yıllarımızdı onlar bizim. O sezon şampiyon olmuştuk.

"HASAN ŞAŞ BİR FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ LAVABODA İSTİFRA ETTİ"

Play-off diye bir şey çıkarmışlardı. Yine şampiyon olmuştuk. Sakin kalarak kupayı kaldırdık. Eskiye göre derbiler daha az stresli. Artık daha profesyonel bakılıyor bu maçlara. Hasan Şaş, bir Fenerbahçe derbisi öncesi stresten lavaboya gidip istifra etti" ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCA TFF BAŞKANI OLMALI, O DA BUNU DÜŞÜNDÜ"

Terim'in TFF başkanlığını düşündüğünü ifade eden Davala, "Fatih Hoca, TFF'ye başkan olarak da düşünülmeli. Bunu kendisi de düşündü. İleride olabilir. Hocayı oralarda görmek isteriz" dedi.