Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı

Eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında “tanık” olarak ifade verecek.

Eski Fenerbahçeli Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında “tanık” olarak ifade verecek. Özat’ın bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gideceği öğrenildi.

TÜM KULÜPLERDE FETÖ ÜYESİ VAR DEMİŞTİ

Ümit Özat, futboldaki FETÖ etkisine ilişkin tüm kulüplerde örgüt üyelerinin geçmişte ve bugün bulunduğunu söylemişti.

“FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz” diyen Özat, şu çağrıyı yapmıştı:

“Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var, başkanlarda FETÖ'cü var hâlâ, yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ'cü var. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım.”

Dün Fenerbahçe ile Galatasaray arasında da FETÖ tartışması yaşanmıştı. Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması talebi için İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, FB TV'de konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"FETÖ FİRARİLERİNİ ÇIKARMAK ZORUNDA KALANLAR BELLİDİR"

Sipahioğlu, "Galatasaray başkanını Fenerbahçe ve Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmeye çalışmaması için uyarmıştık. Bir yönetim anlayışı bunu 1 ayda 2 defa aynı şeyi yapıyorsa bu hata değil kasıttır.

Misille cevap vereceğiz. Fenerbahçe Cumhuriyeti, rahmetli Halit Deringör'ün ifade ettiği üzere bir gönül cumhuriyetidir, bir metafordur. Fenerbahçe'nin devletine, milletine, cumhuriyetine bağlılığı, bu devlet, millet, cumhuriyet için yaptıkları ortadadır.

"HANGİ KULÜBÜN CEMAATLERİN ETRAFINDA DOLAŞTIĞI ORTADADIR"

Hangi kulübün cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bir terör örgütü liderinin 'Dualarla himmetlerler ayağa kaldırmamız lazım' dediği ortadadır. Şampiyonluk belgesellerinden FETÖ firarilerini çıkarmak zorunda kalan bellidir. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti'dir. Bu bir metafordur. Fenerbahçe'nin duruşu ortadadır, bellidir." ifadelerini kullanmıştı.





Bunun üzerine Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, GS TV'den Sipahioğluna yanıt vermişti.

Günay açıklamalarında, "Üzücü nitelendirmelerle dolu bir program izledik. Bir yönetici bu üslupla konuşmalıdır. Biz camiayı ve yönetimi ayırıyor. Fenerbahçe camiası ayrıdır, yönetimi elbette ayrıdır.

"BAŞARISIZLIKLAR FENERBAHÇE'Yİ BU NOKTAYA GETİRMİŞ DURUMDA"

Gelinen nokta itibariyle, sahadaki başarısızlıklar Türkiye'yi yeni bir gündemin içine itti. Hem genel başarısızlıklar hem iki kulüp arasındaki sonuçlar Fenerbahçe'yi bu noktaya getirmiş durumda.

Fenerbahçe'nin başvurusunu biz başta ciddiye almadık. Haksız, haklı değil, meşru değil, hukuki değil. 1923/24 yılındaki oynanan bir oyunu 2021'de şu an uygulanan ligin kurallarına göre 90 yıl evveline giderek şampiyon edilmesi konusunda bir başvuru.

"GALATASARAY'IN TERÖR ÖRTÜTÜYLE BİR ARAYA GETİRİLMESİ ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Fenerbahçe yöneticisinin, Galatasaray camiası için kullanığı sözler asla kabul edilemez. Bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Galatasaray'ı terör örgütüyle bir araya getirmesi üzüntü verici bir durumdur.

Bizim camiamızda böyle bir tartışma olmadı. 1-2 tane profesyonel sporcudan kaynaklanarak bu iftiraların atılması fayda sağlamaz. Biz böyle daha çok görüntü gösteririz." ifadelerini kullanmıştı

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım da tartışmalara katılmış, "Fettullah Gülen'in kimin şampiyon olması için dua ettiği ortadadır. Kamuoyu biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Aziz Yıldırım: Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır İZLE