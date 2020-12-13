Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
149.859
1.60%
EXEN Coin
10.89
2.63%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Ümit Özat istifa etti

    Ümit Özat istifa etti

    TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, Giresunspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Ümit Özat’ın istifa ettiğini açıkladı.
    • İHA
    • 13.12.2020 - 22:19
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 22:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Son 3 maçta 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak ligde 1 maç eksiğiyle 22 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, Teknik Direktör Ümit Özat’ın istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

    Ümit Özat istifa etti #1

    "ÜMİT HOCAMIZ İSTİFA ETMİŞTİR"

    Başkan Sancak, “Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

    Ümit Özat istifa etti #2

    "BU TAKIMI KİM HAKETMİYORSA GİDECEK"

    Öte yandan ilk açıklamadan 10 dakika önce ise Başkan Murat Sancak, “Sabır. Bu takımı kim hak etmiyorsa gidecek. Bende dahil. Sadece sabır” tweetini attı.

    Ümit Özat istifa etti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir