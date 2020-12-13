Ümit Özat istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, Giresunspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Ümit Özat’ın istifa ettiğini açıkladı.

Son 3 maçta 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak ligde 1 maç eksiğiyle 22 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor’da Başkan Murat Sancak, Teknik Direktör Ümit Özat’ın istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.





"ÜMİT HOCAMIZ İSTİFA ETMİŞTİR"

Başkan Sancak, “Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim” dedi.





"BU TAKIMI KİM HAKETMİYORSA GİDECEK"

Öte yandan ilk açıklamadan 10 dakika önce ise Başkan Murat Sancak, “Sabır. Bu takımı kim hak etmiyorsa gidecek. Bende dahil. Sadece sabır” tweetini attı.



