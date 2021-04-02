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    Ümraniyespor'da Recep Uçar'ın sözleşmesi uzatıldı

    Ümraniyespor, Teknik Direktör Recep Uçar'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattığını duyurdu.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 17:49
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    Ümraniyespor'da Recep Uçar'ın sözleşmesi uzatıldı

    TFF 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar ile yeni mukavele imzalandı.

    İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Recep Uçar'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Uçar ve ekibi, 2022-2023 sezonu sonuna kadar görevine devam edecek.

    "BAŞARILARLA DEVAM EDECEK BİR HİKAYENİN PARÇASI OLMASINI TEMENNİ EDERİZ"

    Bu imzanın camiamız için hayırlısı olmasını diler, başarılarla devam edecek bir hikayenin parçası olmasını temenni ederiz" denildi.

    Ümraniyespor, ligde geride kalan 27 haftada topladığı 37 puanla 11. sırada bulunuyor.

    Ümraniyespor da Recep Uçar ın sözleşmesi uzatıldı #1

    Ümraniyespor da Recep Uçar ın sözleşmesi uzatıldı #2

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