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    Union Berlin, Loris Karius transferini duyurdu

    Son olarak Beşiktaş forması giyen Loris Karius'u sezon sonuna kadar Alman ekibi Union Berlin'e kiralandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 18:26
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    Union Berlin, Loris Karius transferini duyurdu

    Liverpool'a geri dönen Loris Karius'un yeni takımı belli oldu.

    Klopp'un gözden çıkardığı ve kadro planlamasında yer almayan Alman kaleci ülkesine geri döndü.

    Union Berlin aynı zamanda geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 'de forma giyen Max Kruse'yi de bu sezon renklerine bağlamıştı.

    BEŞİKTAŞ'TAKİ KÖTÜ PERFORMANSIYLA AKILLARDA KALDI

    2018 yazında 8 milyon euroluk satın alma bedeliyle iki yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Karius, Kara Kartal'da çıktığı 67 maçta 95 gol yemiş ve kötü performansıyla sıklıkla eleştirilmişti.

    Union Berlin, Loris Karius transferini duyurdu #1

    Union Berlin, Loris Karius transferini duyurdu #2

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