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    Ürdün, Suriye'yi tek golle geçti

    Ürdün, Suriye'yi tek golle geçti

    Dünya Uluslararası Hazırlık karşılaşmasında Ürdün, Suriye'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 21:36
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 21:53
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    Dünya Uluslararası Hazırlık maçları çerçevesinde Ürdün'le Suriye karşı karşıya geldi.

    Seyir zevki düşük olan maçta 13. dakikada Ürdün'lü Baha Faysal ülkesini öne geçiren golü kaydetti.

    ÜRDÜN, SURİYE'Yİ TEK GOLLE GEÇTİ

    Suriye, Faysal'ın golüne karşılık veremedi ve mücadele Ürdün'ün 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde Özbekistan'la karşılaşan Suriye, deplasmanda rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

    Ürdün, Suriye yi tek golle geçti #1

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