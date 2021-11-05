Utah Jazz deplasmanda Atlanta Hawks'ı 116-98 yendi

Atlanta Hawks'a konuk olan Utah Jazz, kıran kırana geçen karşılaşmada rakibini 116-98 yenerek üçüncü galibiyetini aldı.

NBA'in birbirinden heyecanlı karşılaşmaları hız kesmeden devam ediyor.

Utah Jazz, State Farm Arena'da Atlanta Hawks'a konuk oldu.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA BOGDANOVIC, UTAH'I AYAĞI KALDIRDI

İki takımın da tempolu başladığı karşılaşmada ilk periyotu Atlanta önde kapattı. İkinci periyotta kıran kırana geçen mücadele beraberlikle sonuçkanırken, üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Bojan Bogdanovic, takımı Utah'ı ayağı kaldırdı.

Son periyotta Atlanta'nın açıklarını Joe Ingles ile iyi değerlendiren Utah, maçı 98-116 kazanan taraf oldu.

DE ANDRE HUNTER'İN PERFORMANSI ATLANTA'YA YETERLİ OLMADI

Atlanta'da De'Andre Hunter 2 ribaund, 2 asist ve 14 sayıyla oynarken, Trae Young'un 4 ribaund, 7 asist, 21 sayılık performansı, takımının kazanmasına yeterli olamadı.

UTAH ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Utah'da 4 ribaund, 3 asist ve 30 sayıyla Jordan Clarkson ön plana çıkarken, 5 ribaund, 2 asist ve 23 sayılık performans gösteren Bogdanovic de takımına katkıda bulundu.

Utah, Atlanta maçıyla birlikte üçüncü galibiyetini aldı.