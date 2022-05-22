CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank, Imoco Volley'i 3-1 mağlup etti.

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalya ekibi Imoco Volley’i 3-1 yenen Vakıfbank, şampiyonluğa ulaştı.

5. kez şampiyon oldu

Böylece Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde 5 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmaya tempolu başlayan Vakıfbank, ilk setin hemen başında 3-0 öne geçerken, Imoco Volley daha sonra Egonu'nun etkili mücadelesiyle üstünlüğü 13-9 olarak ele geçirdi. Zehra Güneş, Haak ve Guimaraes ile skor bularak oyuna ağırlığını koyan Vakıfbank, seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci setin ilk bölümü karşılıklı sayılara sahne olurken, Haak ve Guimaraes ile etkili olan Vakıfbank, 13-7 öne geçti. Oyunu bırakmayan İtalyan ekibi Egonu, Wolosz ve De Kruijf ile ürettiği sayılarla 16. sayıda beraberliği sağladı. Ancak rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Vakıfbank, Haak ve Bartsch-Hackley'in sayılarıyla tekrar temposunu bulup, bu seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.

Vakıfbank Avrupa Şampiyonu oldu VİDEO

Çekişmeli başlayan üçüncü setin ilk bölümü 10-10 berabere geçilirken, Vakıfbank etkili bir performans sergileyen Haak'ın üst üste kaydettiği sayılarla skoru 15-11 lehine çevirdi. Ancak yıldız oyuncusu Egonu'nun üstün çabasıyla tekrar oyuna ortak olan Imoco Volley, seti 25-23 alarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sete etkili başlayan Imoco Volley, Egonu ile üst üste bulduğu sayılarla 8-3 öne geçerken, Vakıfbank mola almak zorunda kaldı. Guimaraes, Ogbogu ve Haak'ın sayılarıyla toparlanan Vakıfbank, skoru 10-10 eşitledikten sonra 15-13 öne geçti.

Egonu'nun yorulmasıyla enerjisini kaybeden Imoco Volley karşısında Vakıfbank, son bölümde Zehra Güneş ve Guimaraes'in sayılarıyla seti 25-21, müsabakayı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Sezonu 5 kupayla tamamladı

Öte yandan bu sezon Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, AXA Sigorta Kupa Voley’de ve Misli.com Sultanlar Ligi’nde zafere ulaşan Vakıf Bank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde de şampiyon olarak sezonu 5 kupayla noktaladı.

Uluslararası alanda en çok kupa kazanan takım

Vakıfbank, kazandığı 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Challenge Cup ve 1 CEV Top Teams kupasıyla ''Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı'' konumunda yer almayı sürdürdü.

Bakan Kasapoğlu'ndan paylaşım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Vakıfbank'ın şampiyonluk sevincine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, mesajında "2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.