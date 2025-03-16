Victor Osimhen'in Galatasaray fedakarlığı: 40 milyon euro maaşı reddetti

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Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk yarışındaki en önemli kozu Victor Osimhen...

Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, sezon boyunca birçok teklifle karşı karşıya kaldı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Antalyaspor maçında hat-trick yapan ve ligde 20 gole ulaşan Victor Osimhen hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

40 MİLYON EUROYU REDDETTİ

'Şampiyonluk benim kişisel meselem' diyen Nijeryalı golcüye, devre arasında Suudi Arabistan’dan Al Hilal’in 40 milyon euroluk senelik ücret teklif ettiği, buna rağmen oyuncudan olumsuz yanıt aldıkları belirtildi.

GALATASARAY'A AİDİYETİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Galatasaray’a odaklanan ve dünya devleriyle beraber astronomik teklif yapan Suudi ekibine yanıt veren Osimhen’in bu tavrı ve aidiyeti şaşkınlık yarattı.

YÖNETİCİLERİ CESARETLENDİRDİ

Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerin 75 milyon euroluk çıkış maddesini ödemeye hazır olduğu ama oyuncunun vereceği kararın transferde önemli olduğu bildirildi.

Osimhen’in Galatasaray ile kurduğu bağ, bu konuda sarı-kırmızılı yetkilileri cesaretlendirdi.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA OLAN İLİŞKİSİ TAKDİR TOPLUYOR

Diğer taraftan Osimhen’in futbolculuğunun yanı sıra takımla olan iyi diyaloğu da büyük takdir topluyor.

Penaltıyı Morata’ya attıran ve oynamayan Jelert’in yanına giderek maç sonunda teselli eden Osimhen, takım arkadaşı Barış’a da övgüler yağdırmıştı.

31 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Osimhen, 26 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.