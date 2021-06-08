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    Vincent Aboubakar, Al-Nassr'a transfer oldu

    Vincent Aboubakar, Al-Nassr'a transfer oldu

    Suudi Arabistan takımı Al Nassr, Vincent Aboubakar transferini resmen açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 22:13
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 22:29
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    Son 10 maçta sakatlığını öne sürerek oynamayan ve bu sayede "30 maç oynarsa sözleşmesi uzar" maddesini işletmeyen Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın teklifini geri çevirerek Suudi Arabistan'a gitti.

    3 YILLIK ANLAŞMA

    Daha önce Talisca'nın da transfer olduğu Al Nassr kulübü resmi açıklamayla Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini duyurdu.

    Kamerunlu futbolcunun 3 yıl için 18 milyon Euro alacağı iddia ediliyor.

    Beşiktaş, Aboubakar'ın ayılmasıyla 2 santrafor transferi yapmak zorunda kalacak.

    Vincent Aboubakar, Al-Nassr a transfer oldu #1

    Vincent Aboubakar, Al-Nassr a transfer oldu #2

    Vincent Aboubakar, Al-Nassr a transfer oldu #3

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