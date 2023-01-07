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- Vincent Aboubakar, Al Nassr'a veda etti
Vincent Aboubakar, Al Nassr'a veda etti
- Haber Merkezi
- 07.01.2023 - 10:42
- Güncelleme : 07.01.2023 - 11:41
Fenerbahçe, bir süredir Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgileniyordu.
Al Nassr'da forma giyen Aboubakar ile sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Bilindiği üzere Al-Nassr takımı, yabancı kontenjanı sebebiyle Ronaldo'nun lisansını çıkaramıyor, Portekizli oyuncunun lisansının çıkarılması için bir yabancı oyuncunun takımdan gönderilmesi gerekiyordu.
Aboubakar'ın adı listeden çıkarıldı: Fenerbahçe transferi bitirebilir
Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sonrası Aboubakar'ın ismi federasyona bildirilen takım listesinden çıkarıldı.
Aboubakar'ın yerine Cristiano Ronaldo takım listesine eklendi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Kamerunlu yıldız için Arap kulübüne 3 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı kaydedildi.
ManU da ilgileniyor
Al Nassr'da bu sezon 12 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Son olarak Aboubakar'la İngiliz devi Manchester United'ın da ilgilendiği gelen bilgiler arasında.