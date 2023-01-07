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    Vincent Aboubakar, Al Nassr'a veda etti

    Vincent Aboubakar, Al Nassr'a veda etti

    Fenerbahçe'nin bir süredir yakından ilgilendiği Vincent Aboubakar, kulübü Al Nassr ile yollarını ayırdı. Federasyona bildirilen takım listesinde Aboubakar'ın yerine Cristiano Ronaldo eklendi.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2023 - 10:42
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 11:41
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    Fenerbahçe, bir süredir Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar ile ilgileniyordu.

    Al Nassr'da forma giyen Aboubakar ile sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

    Bilindiği üzere Al-Nassr takımı, yabancı kontenjanı sebebiyle Ronaldo'nun lisansını çıkaramıyor, Portekizli oyuncunun lisansının çıkarılması için bir yabancı oyuncunun takımdan gönderilmesi gerekiyordu.

    Aboubakar'ın adı listeden çıkarıldı: Fenerbahçe transferi bitirebilir

    Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sonrası Aboubakar'ın ismi federasyona bildirilen takım listesinden çıkarıldı.

    Aboubakar'ın yerine Cristiano Ronaldo takım listesine eklendi.

    Öte yandan Fenerbahçe'nin, Kamerunlu yıldız için Arap kulübüne 3 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı kaydedildi.

    Vincent Aboubakar, Al Nassr a veda etti #1

    ManU da ilgileniyor

    Al Nassr'da bu sezon 12 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

    Son olarak Aboubakar'la İngiliz devi Manchester United'ın da ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

    Vincent Aboubakar, Al Nassr a veda etti #2


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