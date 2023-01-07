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Vincent Aboubakar, Al Nassr'a veda etti

Vincent Aboubakar, Al Nassr'a veda etti

Fenerbahçe'nin bir süredir yakından ilgilendiği Vincent Aboubakar, kulübü Al Nassr ile yollarını ayırdı. Federasyona bildirilen takım listesinde Aboubakar'ın yerine Cristiano Ronaldo eklendi.