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- Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı
Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı
Vincent Aboubakar, hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurlarken, gözyaşlarına hakim olamadı.
- Haber Merkezi
- 04.01.2021 - 01:54
- Güncelleme : 04.01.2021 - 02:06
Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmişti.
Kamerun basını, Afrikalı forvetin annesinin banyoda düştüğünü, acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti.
Hastaneden ise Aboubakar'ın annesinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Aboubakar'ın hayatını kaybeden annesi Maobeal Alice, son yolculuğuna uğurlandı.
Aboubakar'ın cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.