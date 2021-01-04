Euro
9.101
0.29%
Dolar
7.4217
-0.11%
Altın
458.58
1.24%
Borsa
1.477
0%
Bitcoin
242.957
0.44%
EXEN Coin
10.84
1.11%
9ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 9 C
    Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı

    Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı

    Vincent Aboubakar, hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurlarken, gözyaşlarına hakim olamadı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 01:54
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 02:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmişti.

    Kamerun basını, Afrikalı forvetin annesinin banyoda düştüğünü, acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

    Hastaneden ise Aboubakar'ın annesinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Aboubakar'ın hayatını kaybeden annesi Maobeal Alice, son yolculuğuna uğurlandı.

    Aboubakar'ın cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

    Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı #1

    Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir