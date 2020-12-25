Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice vefat etti

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın acı günü. Yıldız futbolcunun annesi hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın acı günü. 28 yaşındaki futbolcunun annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat etti.

BEŞİKTAŞ, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar'a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz" denildi.