Euro
9.2416
-0.01%
Dolar
7.5863
0.32%
Altın
458.59
0.27%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
183.251
2.89%
EXEN Coin
10.81
3.24%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C
    Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice vefat etti

    Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice vefat etti

    Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın acı günü. Yıldız futbolcunun annesi hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 20:54
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 21:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın acı günü. 28 yaşındaki futbolcunun annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat etti.

    BEŞİKTAŞ, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar'a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz" denildi.

    Vincent Aboubakar ın annesi Maobeal Alice vefat etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir