Başakşehir yenilgisinin ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira," Hafta içi oynadığımız maçın faturasını ödedik. Beşiktaş da zaten şansa kazandı" dedi.

Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe 16. ve 90 dakikada yediği gollerle 2-0 mağlup oldu.

Maç sonu basın mensubuna demeçlerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Tabi ki bir önceki maçın yansımaları olduğu bir maçtı bugünkü maç. Almanya'da oynadığımız karşılaşmanın faturasını ödedik, orada oynadığımız maç yüksek konsantrasyon gerektiren aynı zamanda fiziksel olarak da bizi çok yoran bir maçtı." ifadelerini kullandı.

"SEYAHAT ETMEMİZ BİZİ YORDU"

Seyahat etmenin takımı yorduğunu belirten Pereira, "Maç gecesi oyuncuların az dinlenmesi ve seyahat etmemiz takımı yordu. Sahada reaksiyon gösteremedik. Baskı yapmakta geç kaldık vücut olarak sahadaydık ama kafa olarak değildik ve doğru kararlar veremedik. Normal şartlarda oynamış olsaydık kazanma ihtimalimizin çok daha yüksek olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"HAFTA İÇİ OYNADIĞIMIZ MAÇIN FATURASINI ÖDEDİK"

Frankfurt maçının faturasını ödediklerini aktaran Pereira, "İkinci yarıda kaliteli bir oyun ortaya koyamadık ama bir reaksiyon göstermeye çalıştık. Tabi ki skordan memnum değiliz, rakip de son dakikada golü atıp, maçı bitirdi ama dediğim gibi biz aslında hafa içi oynadığımız maçın faturasını ödedik ve maç sonrası dinlenmeye çok az vaktimiz oldu." ifadelerine yer verdi.

"BEŞİKTAŞ MAÇI ÇEVİRDİ AMA ŞANSA KAZANDI"

Beşiktaş'ın şansa kazandığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Zaten Avrupa maçlarından sonra takımların performanslarına baktığınızda özellikle böyle yüksek derece oynan maçlardan sonra gördük ki Galatasaray da kaybetti, Beşiktaş çok sıkıntılar yaşadı daha sonra maçı çevirdi ama şansla kazandı. Ama dediğim gibi Avrupa maçları sonrası böyle faturalar ödeyebiliyorsunuz." dedi.

Vitor Pereira: Beşiktaş maçı çevirdi ama şansa kazandı VİDEO