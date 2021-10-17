Vitor Pereira: Hakem maçı bitirdi

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Pereira, "Hakemin verdiği başka bir karar sonrası maç bitti" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BU KARAR HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Pereira, "Maç 11'e 11'ken üstün taraf bizdik. Trabzonspor'a problem yaratıyorduk. Hakemin verdiği karar nedeniyle, ki bu karar hakkında konuşmak istemiyorum, 10 kişi kaldık. Hakemin verdiği başka bir karar sonrası maç bitti.

"HAK ETMEDİĞİMİZ BİR SONUÇLA BURADAN AYRILIYORUZ"

Hak etmediğimiz bir sonuçla buradan ayrılıyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum. Bundan sonra yapmamız gereken liderliği geri almak." ifadelerini kullandı.