Vitor Pereira: Her şeyin sorumlusu benim

Olympiakos mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Vitor Pereira, rakiplerinin daha tecrübeli olduğunu belirterek, bütün sorumluluğun kendisi olduğunu söyledi

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Yunan ekibi Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vitor Pereira, "Böyle bir maçı anlatmak tabii ki zor. Son dakikada kendi hatamızdan dolayı yediğimiz golle kaybetmek gerçekten üzücü. Bizden daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık.

"BU SONUCU KABUL ETMEK BENİM İÇİN ZOR"

Bu sonucu kabul etmek benim için zor. Orada topu kontrol edebilecek 3 oyuncumuz vardı. Bu tarz turnuvalarda bir hata yaparsanız rakibiniz golü atıyor. Şimdi yapmamız gereken dinlenmek ve bir sonraki Göztepe maçına hazırlanmak" dedi.

"BENCE İYİ OYNADIK"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ellerinden geleni yapacaklarını belirten Pereira, "Maç boyunca rakibimizle eşit seviyede mücadele ettik. Onlar evlerinde oynadılar, bizim de gol atacak pozisyonlarımız vardı. Bence iyi oynadık. Son lig maçı bizim için zordu, elimizde daha fazla çözümle gelebilseydik daha iyi olabilirdi. Valencia, Mesut Özil, Gustavo, Serdar Dursun, Crespo gibi oyuncular elimizde olsaydı daha farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Bir sonraki maça hazırlanacaklarını aktaran Portekizli teknik adam, "Son maçımız bizim için zorluydu. Bugün son saniyede bir gol yedik. Futbol böyle maalesef, şu anda geleceğe bakmamız gerekiyor. Böylesine bir skor aldığınızda bunun üstesinden gelmek zor. Bir sonraki maçımıza bakmamız ve toparlanmamız gerekiyor, lig bizim ana kulvarımız. Bu maç için üzgünüz. Çok iyi ama hala zamana ihtiyacı olan genç oyuncularımız var. Olympiakos, turnuvalarda yarışmaya alışkın bir takım. Son saniyede yediğimiz gol, tecrübeyle ilgili dediğim konuyu tercüme eden bir durum" diye ekledi.

"NİYE TISSERAND'I KONUŞMAK İSTİYORSUNUZ"

Karşılaşmayı tek bir oyuncuyla açıklamanın doğru olmadığını aktaran Pereira şöyle konuştu:

"Bu maçı tek bir oyuncuyla açıklamak nasıl mümkün olabilir? Sizce Tisserand son maçlarda gösterdiği performanslarla bunu hak ediyor mu? Niye Tisserand için konuşmak istiyorsunuz? Futbol bu değil. Onun üzerinden açıklarsanız, oyuncuya saygısızlık edersiniz. Eğer bunu derseniz, herkes Tisserand hakkında konuşur.





"HER ŞEYİN SORUMLUSU BENİM"

O, bunu hak edecek bir şey yapmadı. Oyuncularıma saygı duymalısınız. Olympiakos'la aynı seviyede mücadele ettiler, son dakikada bir gol yedik. Maçı anlatan şey bu. Attila veya Tisserand değil. Yediğimiz gol benim sorumluluğum. Her şey benim sorumluluğum. Bu şekilde. Bitti."