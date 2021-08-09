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Vitor Pereira ve taraftar arasında 'taktik' tartışması

Vitor Pereira ve taraftar arasında 'taktik' tartışması

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçı esnasında Portekizli teknik adam Vitor Pereira, kendisine "4-4-2" oynaması yönünde istekte bulunan taraftara "İşime karışma ve kapa çeneni" dedi.