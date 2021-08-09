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- Vitor Pereira ve taraftar arasında 'taktik' tartışması
Vitor Pereira ve taraftar arasında 'taktik' tartışması
Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçı esnasında Portekizli teknik adam Vitor Pereira, kendisine "4-4-2" oynaması yönünde istekte bulunan taraftara "İşime karışma ve kapa çeneni" dedi.
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 21:27
- Güncelleme : 09.08.2021 - 21:51
Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçı esnasında Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile bir taraftar arasında tartışma yaşandı.
TARAFTARIN "4-4-2" ÖNERİSİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Pereira'nın 3'lü defans oynamasını istemeyen ve 4-4-2'yi tercih etmesini isteyen futbolsever, Portekizli teknik adama seslendi.
Vitor Pereira ve taraftar arasında 'taktik' tartışması İZLE
"İŞİME KARIŞMA VE KAPA ÇENENİ"
Tecrübeli çalıştırıcı kendisine taktik tavsiyesinde bulunan taraftara, susmasını işaret ederken 'işime karışma ve kapa çeneni' diyerek uyarılarda bulundu.